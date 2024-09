LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa cerca il punto decisivo Si parte con Ineos-Alinghi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.35è in vantaggio 4-1 contro American Magic. Anchecomanda per 4-1 contro. Ricordiamo che vince la prima barca che arriva a 5, dunque manca un successo sia agli italiani sia ai britannici. 13.32 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle semifinali diCup. LADELLA YOUTH AMERICA’S CUP DALLE 10.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quarta giornata di regate per le semifinali dellaCup, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Dopo un giorno di riposo (utilizzato dagli equipaggi per allenarsi) si torna in acqua per i match race che potrebbero definire le due finaliste della Challenger Selection Series.