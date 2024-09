LIVE – Atalanta-Arsenal Gasperini in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’, dopo il grande trionfo ottenuto in Europa League nella passata stagione, è pronta a fare il suo debutto europeo nella massima competizione continentale contro l’, nel match valevole la prima giornata della fase campionato di Champions League 2024/2025. Il tecnico nerazzurro Gian Pieroalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di mercoledì 18 settembre alle ore 12 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAINPER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5in) SportFace.