Lisei presidente commissione Covid vota solo la maggioranza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Labicamerale di inchiesta sul, a quanto si apprende, ha eletto il senatore di FdI Marcocomecon i soli voti di. Il M5s, pur presente, non ha partecipato al voto, così come Iv. Pd, Avs e Azione non hanno invece preso parte ai lavori della