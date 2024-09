L' Inter strappa un ottimo pareggio City a bocca asciutta | a Manchester finisce a reti inviolate

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L'avventura dell'nella nuova Champions League inizia con unin casa del. All'Etihad Stadium0-0 tra sofferenza e qualche potenziale occasione non sfruttata da parte dei nerazzurri, autori comunque di una bella prestazione a livello caratteriale. Una gara quasi tutta d'attesa e ripartenze da parte degli uomini di Simone Inzaghi, costretti a serrare le linee per arginare nel miglior modo possibile i citizens, stranamente poco freddi sotto porta in diverse situazioni moltoessanti. Dopo le fatiche d'Europa ora l'sarà attesa dal delicato derby contro il Milan in campionato. In avvio gli inglesi provano subito a portare grande pressione nella meta' campo avversaria, cercando il varco per far male ai nerazzurri.