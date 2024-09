L' Inter cerca stasera la sua rivincita in Champions contro il Manchester City

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Fischio di inizio alle 21, tutti pronti per diretta tv o in streaming.è una vera e propria partenza con il botto diLeague 2024/25 per la compagine nerazzurra. Perché davanti alil ricordo - e i tifosi lo sanno bene, loro malgrado - non può che andare al 10 giugno 2023, per quello che è stato finora l'unico precedente europeo tra le due squadre. E no, non un precedente qualunque, perché quel match è stato anche la finale dell'edizione 2022/23 della coppa, decisa a favore degli inglesi da un gol di Rodri. Morale: quest'anno l'inizia il suo cammino inall'insegna della, con una partita che si preannuncia già incredibilmente carica di significato e di aspettative. Chiariamolo subito: si tratta di un'impresa non facile, decisamente.