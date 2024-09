Liguria | Orlando ‘Toti eroe destra ai domiciliari ora non lo conosce nessuno’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Probabilmente Toti si attendeva da coloro che hanno enfatizzato ed esaltato il sistema, Bucci compreso, una solidarietà maggiore perché quella vicenda è tutta il frutto del sistema, un metodo di rapporto con l’economia malato, al di là dei profili penali, che non vedeva soltanto Toti come protagonista ma oggi sembra che lo sia stato solo lui e credo che questo determini in lui un malessere. Quando era aisembrava una specie dinazionale per la, oggi nessuno loné inné a Roma”. Così il deputato Pd e candidato alla presidenza della Regione, Andrea, a Tagadà su La7. L'articoloai, ora non loCalcioWeb.