Libri scolastici una famiglia su tre li prende usati

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il rientro a scuola per le famiglie italiane rappresenta una spesa significativa, con costi che variano a seconda di diversi fattori. Il materiale scolastico può costare tra 150 e 300 euro per alunno, mentre idi testo oscillano tra 200 e 400 euro per anno. Per contenere i costi, il 35% delle famiglie opterà pere il 27% acquisterà online. L'articolo, unasu tre li