Libano cercapersone esplosi erano fabbricati in Europa | l’ambasciatore iraniano ha perso un occhio

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Secondo fonti Usa e libanesi, gli israeliani avrebbero piazzato micro cariche nei dispositivi facendoli poi saltare in aria ieri, causando il caos a Beirut e non solo con un bilancio parziale di almeno undici morti e oltre 4mila feriti tra cui centinaia in gravi condizioni. L'azienda taiwanese: "Forniamo solo l'autorizzazione al marchio, dispositiviin".