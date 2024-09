Lega | ecco i nuovi dipartimenti Salvini lascia ‘liberi’ membri governo e istituzioni**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos) – Avvicendamenti,, e un rimescolamento dei compiti nella Lega. Sono queste le decisioni rese note oggi da Matteo, che negli scorsi giorni aveva nominato duevicesegretari: Alberto Stefani e Claudio Durigon. Una mossa, quella della riorganizzazione dei, sempre coordinati da Armando Siri, che lo stesso leader ha spiegato servirà per gestire al meglio le prossime sfide, per cogliere “la vittoria anche alle politiche 2027”. Complessivamente, isalgono a 31 rispetto ai 29 precedenti, con alcuni nomi importanti in uscita e altri in ingresso. L’attuale presidente della Camera, Lorenzo Fontana, dopo averto la vicesegreteria non sarà più il responsabile del dipartimento Esteri, al suo posto il deputato Paolo Formentini.