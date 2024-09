Lecce Gaspar | Obiettivi personali? Penso solo alla SALVEZZA Bisogna lavorare TANTO Serie A campionato DIFFICILE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Kialonda, difensore del, ha parlato in vista della partita dei giallorossi contro il Parma Il difensore delKialondaè intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida dicontro il Parma. PRESTAZIONI– «, si può sempre migliorare. Nelle prime due partite il risultato non è stato molto buono, ma