Le scelte coraggiose premiano anche dopo più di cent’anni

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nel 1861 l’Italia è una e sotto la corona dei Savoia. Un paese ancora diviso, prevalentemente agricolo, e guarda all’industrializzazione. La produzione di vino in quell’epoca è polarizzata in due approcci: il vino del contadino, prodotto e consumato per tutti i giorni, soprattutto per avere energie per la vita dei campi e il vino per i nobili, prodotto per hobby, per salotto, mentre il principale business era altro. Pochi anni, precisamente nel 1877, ecco l’intuizione di due cugini: Ilario e Leopoldo Ruffino impiantarono la loro azienda vinicola nel centro di Pontassieve, a due passi da Firenze, al centro della migliore produzione chiantigiana e vicino alla ferrovia, al porto di Livorno e accanto a una delle più importanti vetrerie del centro Italia.