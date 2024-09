Le criticità a Villanova | i fossati esondano dopo il nubifragio allagati garage e cantine

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024)si sono registrate mercoledì mattina a. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per allagamenti die scantinati in via San Lazzaro e via Rio Cozzi, con l'acqua arrivata daie dai campi.si sono verificate anche lungo la via Emilia.