L' azienda che regala 1 000 euro ai dipendenti che diventano genitori

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) C’è un’alle porte della Brianza che dona 1.000ai propriche. Un regalo per ogni figlio nato o adottato, valido sia per la madre sia per il padrein. Un'iniziativa istituita coi sindacati Succede a Trezzo d’Adda. L’che