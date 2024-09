Lavori al ponte sull’Esse Cambia la circolazione sulla strada 71 al Vallone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Restyling importante a Cortona per ilsul torrente Mucchia, lungo laregionale 71. La provincia di Arezzo sta per dare il via ad un significativo intervento di consolidamento e sistemazione del, meglio conosciuto "del Nappini", che insiste lungo l’arteria che attraversa l’abitato di Camucia, all’altezza della zona del. Un progetto finanziato con fondi della Regione Toscana per un importo complessivo di 930 mila euro.