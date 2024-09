L' attore e regista sta cercando il set per un nuovo film in cui racconterà la resurrezione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Mel Gibson è a Matera: fan avvisati! L’, infatti, è stato visto aggirarsi nella città dei Sassi già da un paio di giorni. Il motivo? Stando a quanto riferito da La Gazzetta del Mezzogiorno, il suo non sarebbe un viaggio di piacere ma di lavoro. Starebbe, infatti, il set per il sequel de La Passione di Cristo, famosissimodel 2004 le cui scene sono state girate in parte proprio nel capoluogo della Basilicata.