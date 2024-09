Latina Badante killer Mario Eutizia conferma al Gip le sue responsabilità nell’interrogatorio di garanzia

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 18 settembre 2024)– Hato la sua verità: ha ribadito di aver somministrato dose massicce di farmaci a quattro suoi ex pazienti, due dei quali deceduti nel 2014 a, per non “farli più soffrire”. E’ durato quasi un’ora martedì mattina, davanti il Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Emilio Minio, l‘interrogatorio diper L'articoloal Gip le suediTemporeale Quotidiano.