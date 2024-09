L’anfiteatro Intitolato a Mia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ogni promessa è un debito. E l’assessore (ormai ex) Paolo Benini ha pubblicato ieri sul profilo social, con un pizzico di soddisfazione, la foto di un anfiteatro molto speciale. A cui teneva particolarmente. E che è giunto in fase di ultimazione. Un’opera che sarà intititolata ad una bambina, Mia Cenni, volata in cielo troppo presto, il 14 febbraio 2021, per un malore fatale. Avrebbe compiuto 10 anni. La giunta aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica nel 2022 per la creazione di uno spazio ludico-didattico che avrà la forma di un anfiteatro all’interno dell’area verde della ’Peruzzi’ che la piccola Mia Cenni frequentava. Una storia che aveva commosso Siena e le Contrade, la piccola era infatti della Torre. Un progetto, quello del, messo a punto dall’architetto Butini , donandolo alla scuola.