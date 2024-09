La Fed fa il primo taglio dei tassi dal 2020 | giù dello 050% E lo farà ancora

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La Fed ha tagliato idi interesse di mezzo punto, in quella che è la prima riduzione dal. Il costo del denaro ora è in una forchetta fra il 4,75% e il 5%. E probabilmente iscenderanno di altro mezzo punto entro la fine dell’anno. «L’economia è forte e siamo impegnati a mantenerla così forte», ha dichiarato il presidente Jerome Powell osservando come la crescita media del Pil è stimata come solida, al +2% con un tasso di disoccupazione al 4,4% alla fine di quest’anno e un’inflazione al 2,1% nel 2025. «I rischi al rialzo per l’inflazione sono calati», ha precisato Powell, mentre l’oro Wall Street ha toccato nuovi record.