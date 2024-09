La crociata del governo Meloni contro la cannabis light

Leggi tutta la notizia su internazionale

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dal 2016 in Italia si coltiva legalmente la canapa a uso industriale con un contenuto di thc inferiore allo 0,2 per cento. Ora si vuole tornare indietro, mettendo in crisi un settore che impiega più di 15mila persone. Il video. Leggi