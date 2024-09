LA CHAMPIONS LEAGUE SBARCA SU TV8 | PARTITE HIGHLIGHTS TALK E GIALAPPA’S BAND

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La Uefasu Tv8, l’unico canale in chiaro dove da questa stagione si potrà vedere una selezione didelle più blasonate squadre del calcio europeo. Tv8 propone, ogni mercoledì, in diretta alle 21.00, un top match tra i più prestigiosi club stranieri. Il primo appuntamento è mercoledì 18 settembre con Paris Saint Germain e Girona. La serata si apre con Tv8Night, con lo studio pre-partita alle 20.20. Alla conduzione Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio Walter Zenga e Stefano De Grandis. Per la prima diospiti Gianluca Zambrotta, Aldo Serena e Nicola Savino. Alle 23 glidelledicon un occhio di riguardo per le italiane. La serata prosegue a mezzanotte con Tv8Night: la– Marco Santin e Giorgio Gherarducci – e Max Giusti nei panni di Aurelio De Laurentiis.