La Champions del Bologna parte con un pareggio contro lo Shakthar

(Di mercoledì 18 settembre 2024) AGI - Prima lo spavento, poi la reazione e le occasioni fallite peccando di freddezza sotto porta: poteva essere tutto o niente, ma alla fine ilsi deve accontentare di un punto al ritorno inLeague dopo quasi 60 anni. Sul prato del Dall'Ara, reso pesante dalla pioggia, i rossoblu pareggiano 0-0 con lo Shakhtar, che fallisce un rigore con Sudakov dopo pochi istanti (parata di Skorupski), poi viene tenuto a galla da Riznyk con almeno due interventi decisivi su Castro e Fabbian. Prova sicuramente positiva per gli uomini di Vincenzo Italiano, che probabilmente 'ai punti' avrebbero meritato qualcosina in più: prima vittoria stagionale quindi ancora rimandata per gli emiliani, attesi domenica dalla trasferta sul campo del Monza.