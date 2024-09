Kane | La prima volta che vidi l’Undertaker rimasi colpito all’epoca ero già un suo grande fan

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 18 settembre 2024)che Glenn Jacobs diventasse uno dei personaggi più iconici della storia della WWE con il nome di, a metà degli anni Novanta lottava per diverse promotion come la Smokey Mountain Wrestling e la Catch Wrestling Association,di ottenere un provino con la compagnia. La Big Red Machine è spesso ricordata per la sua presenza demoniaca, ma anche per il suo rapporto con il fratello on screen, The Undertaker, con il quale non solo ha fatto squadra ma ha anche combattuto per la maggior parte della sua carriera. Parlando a “Six Feet Under”,ha ricordato lache ha incontrato il Phenom. Le sue parole “Lache ho vistodi persona è stato a Glen Falls, New York o qualcosa del genere, durante una registrazione televisiva, ed è stata una cosa pazzesca.