Juventus la MOSSA DECISIVA di Thiago Motta | ecco COS’È CAMBIATO rispetto alla gara contro l’Empoli

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Lavince senza affanno per 3-0il PSV.una delle differenze più importantisfida di Empoli Un esordio da favola per lanella nuova Champions League che con le reti di Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez ha archiviato senza troppi problemi la pratica PSV dopo due pareggi per 0-0