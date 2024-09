Juric la Roma ACCELERA per il tecnico | il suo AGENTE è a TRIGORIA le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 settembre 2024)ta dellaper Ivan, ilex Torino è il favorito per sostituire Daniele De Rossi: l’è aper parlare con la Società Lasi butta su Ivan: dopo l’esonero in mattinata di Daniele De Rossi, ilcroato ex Torino è il grande favorito per sostituirlo sulla panchina