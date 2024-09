John Cena sarà il protagonista del film Matchbox della Mattel

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 18 settembre 2024), il noto attore ed ex starWWE, è stato recentemente scelto per il ruolo principale in “”, il prossimolive-action cheprodotto da Skydance, Apple Originals es. Ispirato alla celebre linea di veicoli del marchio di giocattoli, ilsegna un ulteriore passo nella crescente collaborazione