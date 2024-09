Istituto Torre | una proposta per evitare l’abbattimento della scuola

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Si può fare, si puòla 'distruzione'Media "Federico" di Benevento. Ne sono convinti in molti, tutti coloro che si oppongono alla attuale strategia attuale dell'amministrazione comunale che vuole abbattere lo storicoscolastico, quello che conta più iscritti in città, e che si sono riuniti oggi pomeriggio ai Cappuccini per una assemblea finalizzata a trovare una risposta comune.