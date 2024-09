Inter-Milan | il derby della Madonnina non sarà trasmesso in Francia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Iltrae la partita Juventus-Napoli non saranno trasmessi inquesto weekend. Le emittenti francesi e il campionato italiano non hanno raggiunto nessun accordo per la stagione in corso. Secondo quanto riportato da Eurosport, le trattative sono ancora in corso ma ad oggi nessuna emittente televisiva francese ha ottenuto i diritti per le partite del Campionato italiano.: ilnoninSportFace.