Instagram introduce gli account per teenager | ecco tutte le novità

(Di mercoledì 18 settembre 2024)ha lanciato una nuova funzionalità dedicata aiper aumentare la sicurezza dei minori online. Glidei ragazzi sotto i 16 anni verranno automaticamente inseriti in una modalità di protezione avanzata.gli “per”. Come saranno individuati i minori e quali saranno i limiti imposti, per la prima volta, introdurrà restrizioni sui profili dei minori con il nuovo sistema di “per”. Questo sistema, lanciato da Meta, imporrà protezioni automatiche che limiteranno l’accesso a contenuti inappropriati e ridurranno le possibilità di contatti da parte di sconosciuti. I minori di 16 anni saranno inseriti automaticamente nella sezione teen, e i genitori avranno il controllo sulle impostazioni tramite una funzione di supervisione.