Inquinamento sotto il tappeto

(Di mercoledì 18 settembre 2024) A Bologna si parla in occasioni pubbliche con l'intervento di enti e ordini professionali. In calendario tanti begli argomenti di discussione, fuorché uno: il Passante autostradale in città, progetto devastante che non risolverà i problemi del traffico e vieppiù minerà l’ ambiente e la salute dei cittadini. Una mancanza che ricorda tanto il concetto di nascondere la polvereil. Giovanni Casadio