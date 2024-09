Infarto e malattie cardiovascolari la mappa dei quartieri più colpiti a Roma

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In città il quadro è, all'apparenza, incoraggiante: i numeri disulla frequenza e sulla mortalità persono più bassi di quelli regionali. Basta però restringere il campo sui municipi per far capovolgere la situazione e ottenere una fotografia allarmante