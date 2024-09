Indagine ‘Genitori ai primi passi’ 6 su 10 gradirebbero un supporto psicologico

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Al via il progetto di Nestlè e Unobravo per supportare il benessere emotivo di neo mamme e papà Tra nuove preoccupazioni, dubbi e incertezze, i neo e aspiranti genitori si sentono spesso disorientati e confusi, con tanti punti interrogativi, investiti da un eccesso di informazioni e consigli spesso non richiesti. Sei neogenitori su 10 gradirebbe