Incidenti sul lavoro più della metà delle aziende trentine non è in regola

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nel 2023 sono stati condotti 950 accertamenti ed è emerso che il 45 per cento dei casi l'impresa è risultata inmentre nel 55 per cento sono emerse irrità con conseguenti sanzioni soprattutto riguardanti casi dinero, il 30 per cento, mentre negli altri casi si tratta di