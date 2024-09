Incidente sfiorato davanti alla scuola fare attenzione agli studenti che attraversano

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Riporta la segnalazione:Per poco una ragazzina di seconda media non veniva investita. È successo martedì all’uscita di, in via Spinelli: mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, assieme a un gruppetto di amiche, la ragazzina è stata colpita da un’auto