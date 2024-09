Incendio in un palazzo di 19 piani a Milano | le fiamme in un bilocale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Mercoledì mattina, intorno alle 5.30, è divampato unall'ottavo piano di undi 19in via Trasimeno alla periferia di. All'interno delvivono un centinaio di persone che per sicurezza sono state evacuate. Lesi sono sviluppate in undove in quel momento si trovava una ragazza di origini italiane. Non ha riportato gravi ferite. I Vigili del fuoco hanno fatto rientrare lentamente le famiglie che in un primo momento erano state allontanate dal. Oltre all'appartamento dove è avvenuto l'sono stati dichiarati inagibili, a scopo precauzionale, gli appartamenti corrispondenti aisuperiore e inferiore.