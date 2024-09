Incendio di rifiuti a San Pio | fiamme nell' area dell' ex mercato | Servono soluzioni immediate

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Undiha interessatoa serata di ieri l''exdi San Pio, non distante dal deposito zonale Amiu. Un luogo già in precedenza interessato da episodi simili. "Ilabbandonato di San Pio - attacca in una nota il centrodestra - è la certificazione del