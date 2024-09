In campo con Juve e Inter in politica con Berlusconi e Miccichè | quando Schillaci fu eletto con Forza Italia

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo il ritiro dal calcio giocato, Totòha vissuto diverse vite: volto noto del piccolo schermo grazie a un paio di reality ("L'Isola dei Famosi", "Pechino Express" e "Back to School") e trasmissioni televisive come "Quelli che il calcio"; prima ancora, però, è stato impegnato in