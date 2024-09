Il volo da record di Joe Kittinger dal Maine alla Liguria in pallone

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il 18 settembre 1984 un misterioso aerostato piombò in un bosco di Cairo Montenotte (Savona). Il suo pilota, che deteneva ilmondiale di altezza nel paracadutismo e fu prigioniero in Vietnam, volò per 86 ore in solitaria sopra l'Atlantico (5.703 km.).