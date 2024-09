Il viaggio nel medioevo approda all' abbazia di San Pietro al Monte

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Prosegue MedFest, ilFestival in Lombardia, con nuovi appuntamenti in programma questa settimana. Oggi, giovedì 19 settembre, altra conferenza a Palazzo delle Paure di Lecco (ore 18) con Rossana Guglielmetti sui "Viaggi fantastici medievali" e in particolare sulla "Navigatio sancti