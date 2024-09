Il Sole 24 Ore Formazione lancia gli Open Days 2024 | incontri in diretta web sulle competenze del futuro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tre giornate diin live-streaming dedicati ai trend professionali più rilevanti, con interventi da parte di esperti di spicco su temi di attualità come la Digital Innovation, l’Intelligenza Artificiale, l’ESG e l’HR. Sono gli “Minds” di24 ORE, un evento che prenderà il via il 17 settembre e si chiuderà il 19 settembre, nel quale verranno approfonditi temi chiave come la consulenza strategica, le sfide delle nuove professioni e della transizione digitale. Nel corso delle tre giornate, parteciperanno tra gli altri: Fulvio Peppucci (Direttore Generale del24 ORE), Luigi Riva (Presidente di Strategic Management Partners e Presidente Assoconsult Confindustria), Matilde Marandola (Presidente dell’Associazione Italiana per la Direzione del Personale), oltre che autorevoli firme de Il24 Ore.