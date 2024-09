Il ruolo delle tecnologie digitali per la mobilità nella smart city di oggi e domani

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il concetto diè ormai consolidato nell’immaginario collettivo: tutti ne parlano, tutti ne scrivono, ma – come ogni termine che entra nel campo del mainstream – nel lungo periodo rischia di perdere concretezza. Ripartiamo, allora, dalle basi, perché ripassare è sempre un buon esercizio. Secondo il Programma di sviluppoNazioni unite (Undp), le “città intelligenti” «utilizzano la tecnologia e l’innovazione per migliorare l’ambiente urbano, portando qualità della vita, prosperità e sostenibilità». Un elemento, quindi, perfettamente in linea con l’undicesimo obiettivo di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Onu, che punta a rendere «le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili».