Il Risorgimento a Prato al via il ciclo di incontri al Museo di Palazzo Pretorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 - Venerdì alle 17 aldial via il primo appuntamento deldiIl. La storia, la memoria, i documenti, il, dedicati all’epopea risorgimentale e ai pratesi che ne furono protagonisti, in collaborazione con l’Archivio di Stato di, la Biblioteca Roncioniana e il Comitato Pratese per la Promozione dei valori Risorgimentali. Due sono gli interventi in programma.