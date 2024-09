Il piazzale trasformato in discarica | operazione Kaos calmo 2 assolti

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Assoluzione per non avere commesso il fatto: il giudice Agata Anna Genna ha scagionato due imputati del processo scaturito dall'". Durante l'indagine, nel boschetto fra Agrigento e Porto Empedocle, sono state posizionate in incognito otto telecamere che hanno immortalato