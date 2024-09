Il nuovo allenatore della Roma dopo De Rossi? L' identikit lo ha disegnato il mercato fatto

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un fulmine a ciel sereno ha colpito Trigoria. È il parafulmine, per usare le parole di Totti, è stato Daniele De. L’esonero a sorpresa di DDR non era nell’aria, nonostante la partenza shock dei giallo, ma l’arrivo dei Friedkin non è stato un segnale positivo e così è saltato il tecnico