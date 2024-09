Il maestro che promise il mare la guerra civile spagnola nello sguardo etico della regista Patricia Font regala

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Se c’è una memoria storica ancora a forma di strettoia, dalla pacificazione perennemente insoluta, è quella. A recuperare un brandello di quella brutalità atavica ed ideologica ci ha pensato lacon Ilcheil. Nel 1935 nel paesino di Banuelos de Bureba nella provincia settentrionale di Burgos, il giovanecatalano Antonio Benaiges (Enric Auquer) assume l’incarico d’insegnamento per una piccola classe di bimbi dai 6 ai 12 anni. Tra loro c’è la figlia del sindaco, il figlio di un contadino cocciuto, un bimbetto sbandato. Benaiges insegna l’abc e la matematica, ma soprattutto sa far sviluppare in loro la libera espressione (il metodo pedagogico si chiama Freinet) facendogli stampare quadernetti coi loro pensierini e invitandoli a pensare come sarebbe bello vedere il