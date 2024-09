Il gesto eroico del pompiere Antonio Ciccorelli | salva due donne e muore era prossimo alla pensione

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo il primotaggio di duebloccate nell'autogata per il maltempo a Foggia, il vigile del fuocosi è diretto con un collega verso un'altra zona per altri soccorsi ma il fuoristrada di servizio è stato travolto e trascinato dall'acqua del canale in piena per circa 700 metri. Il caporeparto dei pompieri è morto nell'abitacolo.