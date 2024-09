il cuore della staffetta di Napoli city half marathon si fa in quattro

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024)– Una città conosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze, la cultura, l’allegria ma anche per ilgrande del popolo napoletano che è da sempre solidale quando c’è bisogno di tendere una mano.Running respira questo clima da cui ha tratto ispirazione per la realizzazione del