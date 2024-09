Il Bologna all’esordio in Champions I tifosi | Una serata storica | VIDEO

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAY Non è bastata la pioggia e il rischio rinvio della partita per fermare idel, arrivati a migliaia nei pressi dello stadio Dall’Ara già dalle prime ore del pomeriggio. L’occasione è: iltorna a giocare in