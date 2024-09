IA Meloni ‘sviluppo non si può frenare ma errore non governarla’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 18 set. (Adnkronos) – "Non credo che lo sviluppo dell'Ia si debba e si possa fermare ma faremmo un enorme errore se non lo governassimo perché l'impressione che ho io è che con l'avvento velocissimo delle tecnologie prendiamo il vantaggio senza saper riconoscere i rischi. Per governarlo serve la politica. I rischi sono molti, come il divario competitivo che può creare nel sistema geopolitico", come l'impatto sulla "democrazia" e "sul mondo del lavoro". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea 2024 di Confindustria.