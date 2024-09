I vini dell' Etna e la riscoperta di due vitigni autoctoni siciliani Le degustazioni del Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Lea Sicilia per la guidad'Italia 2025 delhanno messo in evidenza il problema principale’annata 2023, segnata da un massiccio attacco di peronospora al vigneto siciliano. Questo, accompagnato in misura molto più limitata dal cambiamento climatico, ha comportato un calo produttivo rispetto al 2022 – nell’ordine del 40%, con punte anche superiori per alcune aree, colpite a tal punto da avere costretto diverse aziende a produrre in quantità assai limitata alcune etichette, o addirittura a non produrle affatto. Precisato questo importante dato, meramente quantitativo, andiamo alla sostanzae cose.