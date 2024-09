I Luoghi del Cuore FAI | castelli chiese e ricordi tutte le bellezze bresciane in gara

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Al via in tutta Italia la dodicesima edizione del censimento “Idel”, promosso dal Fai (il Fondo per l'Ambiente italiano) in collaborazione con Intesa Sanpaolo: fino al 10 aprile 2025 sarà possibile partecipare alla più grande mappatura spontanea del patrimonio culturale italiano